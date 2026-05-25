In quale fascia saranno le squadre italiane in Champions | Inter unica in prima il Como in quarta

L’Inter sarà inserita nella prima fascia del sorteggio della Champions League, mentre il Como entrerà nella quarta fascia. Le altre due squadre italiane, Napoli e Roma, saranno rispettivamente nella seconda e nella terza fascia. Le fasce sono state stabilite in base a criteri specifici, e ogni squadra si troverà in un diverso livello di testa di serie o meno. La composizione delle fasce è già nota prima del sorteggio ufficiale.

Le quattro squadre italiane qualificate in Champions League conoscono già le fasce per il sorteggio: Inter, Napoli, Roma e Como saranno tutte in slot diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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