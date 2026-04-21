Nella sfida di ritorno di Coppa Italia, l’Inter e il Como scendono in campo con le formazioni modificate da Cristian Chivu e Cesc Fabregas, rispettivamente. Dopo il pareggio a reti inviolate nella gara d’andata, le due squadre si affrontano a San Siro con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla finale. Le formazioni sono state riviste, con tre cambi per l’Inter e alcune variazioni anche nel team ospite.

Cristian Chivu e Cesc Fabregas ripartono dallo 0-0 della gara d'andata: a San Siro Inter e Como si giocano un posto in finale di Coppa Italia. Rispetto all'ultima uscita in campionato, tra i nerazzurri riposano de Vrij, Mkhitaryan e Pio Esposito. I lariani, invece, puntano ancora sul 3-4-2-1: guarda il video con le probabili formazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diao a tutta fascia, Chivu ne cambia tre: le formazioni di Inter-Como

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