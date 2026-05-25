In provincia di Palermo diventano oltre 60 i locker di Poste per spedire e ritirare pacchi 24 ore su 24

In provincia di Palermo sono stati attivati più di 60 locker automatici per spedire e ritirare pacchi 24 ore su 24. Questi armadietti, gestiti da Locker Italia, sono stati installati da una joint venture tra Poste Italiane e Dhl eCommerce. La rete di locker permette di effettuare operazioni di consegna e ritiro in modo autonomo, senza orari limitati. L'iniziativa riguarda principalmente zone urbane e suburbane della provincia.

Sono più di 60 gli armadietti automatici per la consegna e il ritiro dei pacchi attivati in provincia di Palermo da Locker Italia, la joint venture per l'e-commerce costituita da Poste Italiane e Dhl eCommerce. Lo rende noto Poste Italiane con un comunicato diffuso il 25 maggio 2026.Gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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