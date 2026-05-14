A Gemona arriva il primo distributore di gelato della provincia aperto 24 ore su 24

A Gemona del Friuli apre il primo distributore automatico di gelato funzionante 24 ore su 24 nella provincia. La novità permette di acquistare un gelato in qualsiasi momento del giorno e della notte, senza limiti di orario. Il distributore si trova in una zona centrale della città e offre diverse varianti di gusti tradizionali e più innovativi. La presenza di questa struttura rappresenta un primo esempio di servizio disponibile in modo continuo, pensato per soddisfare le esigenze dei clienti in ogni momento.

La voglia di gelato non guarda l’orologio. E da oggi, a Gemona del Friuli, la tentazione diventa realtà. In piazza Garibaldi è infatti comparso un nuovo distributore automatico attivo h24, dedicato esclusivamente a barattoli, stecchi, semifreddi e torte gelato.L’iniziativa porta la firma della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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