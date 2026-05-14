Arezzo, 14 maggio 2026 – Poste Italiane ha consegnato circa 350 milioni di pacchi nell’ultimo anno, segnando un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. La crescita riguarda anche la provincia di Arezzo, dove si registra una maggiore domanda di consegne postali legate agli acquisti online. L’azienda si conferma il principale operatore nel settore dei pacchi in Italia, con un incremento costante delle consegne in tutto il territorio.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Poste Italiane è il primo operatore nei pacchi. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi. A questo risultato ha contribuito la provincia di Arezzo, dove i portalettere di Poste hanno consegnato i l 24% in più rispetto all’anno precedente. Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della rete di distribuzione aziendale che in provincia di Arezzo può contare su un modello di recapito innovativo composto da sei principali centri di distribuzione, Arezzo, Bibbiena, Camucia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Sansepolcro. Inoltre, grazie ad accordi con diversi esercizi commerciali, Poste Italiane ha messo a disposizione dei cittadini la rete “Punto Post e”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poste italiane: Arezzo e provincia sostengono la crescita dei pacchi consegnati dai postini, + 24% in un anno

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