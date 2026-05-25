In Piazza Salimbeni? La fiera del grottesco

Il 23 maggio in Piazza Salimbeni si sono verificati diversi episodi considerati insoliti e inaspettati. Sono stati segnalati comportamenti e situazioni che alcuni hanno definito poco convenzionali, creando un’atmosfera che ha attirato l’attenzione di testimoni e partecipanti. La manifestazione ha coinvolto vari soggetti e ha suscitato reazioni contrastanti tra chi ha assistito all’evento. Non sono state riportate conseguenze legali o danni materiali legati a quanto accaduto.

"In Piazza Salimbeni il 23 maggio abbiamo assistito alla fiera del grottesco e dell’inverosimile. Questo abbiamo sentito da uno sparuto gruppo di persone è quanto di meglio sa mettere in campo la sinistra con il solito apporto della Cgil che assomiglia sempre più ad un partito politico che ad un sindacato?", intervengono il coordinamento comunale e gruppo consiliare Fdi sul presidio del 23 maggio organizzato da Link e Cgil dopo l’inchiesta sui 13 ragazzini indagati anche per apologia del fascismo, per condivisione di immagini pedopornografiche. "Ciò che legittima questa ingiustificata superiorità intellettiva e culturale è l’offesa oltre... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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