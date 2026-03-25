Il 28 e 29 marzo si terrà a Parma un presidio in piazza Garibaldi promosso dalla Casa della Pace. La manifestazione si svolgerà durante la fiera Eos, dedicata alle armi da caccia e sportive, che si tiene alle Fiere di Parma. L’evento in piazza mira a protestare contro questa esposizione e si svolgerà per tutta la giornata di sabato e la mattina di domenica.

Il presidio è promosso dalla Casa della Pace, per contestare la fiera Eos, delle armi da caccia e sportive che si svolgerà alle Fiere di Parma "Non ci piacciono i produttori e i mercanti di armi - si legge nel testo d'indizione del presidio. Non ci piace che Ente Fiere ci porti a Parma la fiera Eos, già dovunque contestata nelle edizioni precedenti. Tra i marchi presenti anche Sig Sauer che rifornisce l’israeliana Idf. In quegli stessi giorni noi staremo al centro della città con una estesa manifestazione per affermare che Parma è altro: Parma è fiera del disarmo e della nonviolenza Sabato 28 marzo al mattino e domenica 29 marzo per l’intera giornata, piazza Garibaldi, Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "Parma è fiera del disarmo e della nonviolenza": sabato 28 e domenica 29 la protesta contro Eos in piazza Garibaldi

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