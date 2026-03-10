Ritorna la Fiera del Riuso | oltre 120 espositori animano piazza Ugo La Malfa

Domenica 15 marzo si svolge la Fiera del Riuso in piazza Ugo La Malfa, vicino al centro commerciale Gallery. Sono previsti più di 120 espositori che parteciperanno all’evento, che ritorna dopo una pausa. La manifestazione, giunta alla sua quattordicesima edizione, vede coinvolta l’area pubblica come sede principale. L’evento si ripete più volte nel corso dell’anno, attirando visitatori e appassionati di oggetti usati.

Domenica prossima 15 marzo, ritorna l'appuntamento con la fiera del riuso che da ormai 14 anni, più volte nel corso dell'anno, anima l'area di piazza Ugo La Malfa adiacente al centro commerciale Gallery. Dalle 9 alle 18 nella suggestiva cornice offerta da un luogo che sembra nato per ospitare questi eventi, oltre 120 espositori tra privati e piccoli commercianti, animeranno una fieramercato che vedrà, contemporaneamente, partite iva vendere i loro prodotti al fianco di normali cittadini che si diletteranno ad esporre e vendere materialper riuso altrimenti destinati ad essere cestinati.

