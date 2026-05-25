In corsia arriva Alter-Ego | il primo umanoide per l’assistenza dei pazienti con SLA

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un umanoide chiamato Alter-Ego è stato consegnato in corsia per assistere pazienti con SLA. Si tratta del primo robot di questo tipo utilizzato in un contesto clinico per supportare l’assistenza. La consegna è avvenuta in una struttura sanitaria del centro Italia. Il robot è stato progettato per aiutare le persone con malattie neurodegenerative, offrendo supporto nelle attività quotidiane e facilitando l’interazione con il personale sanitario.

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Pisa, 25 maggio 2026 – La robotica umanoide compie un passo concreto verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana grazie ad Alter-Ego, la piattaforma robotica sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT e dall'Università di Pisa, oggi al centro di una sperimentazione clinica pilota presso l'IRCCS Maugeri Milano, nell'ambito del progetto Fit4MedRob finanziato dal Piano complementare al PNRR (PNC), con l'obiettivo di valutare l'integrazione di robot umanoidi assistivi nei percorsi assistenziali per pazienti con patologie neurodegenerative, in particolare con Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), in contesti ospedalieri e domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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