In corsia arriva Alter-Ego | il primo umanoide per l’assistenza dei pazienti con SLA

Notizia in breve

Un umanoide chiamato Alter-Ego è stato consegnato in corsia per assistere pazienti con SLA. Si tratta del primo robot di questo tipo utilizzato in un contesto clinico per supportare l’assistenza. La consegna è avvenuta in una struttura sanitaria del centro Italia. Il robot è stato progettato per aiutare le persone con malattie neurodegenerative, offrendo supporto nelle attività quotidiane e facilitando l’interazione con il personale sanitario.