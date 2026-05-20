Ricerca in corsia arriva Alter-Ego | l' umanoide che affianca i medici nell’assistenza ai pazienti con SLA
In un ospedale, un robot umanoide chiamato Alter-Ego è stato introdotto in corsia per supportare i medici nell'assistenza ai pazienti affetti da SLA. La piattaforma robotica è stata ideata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università di Pisa e sta partecipando a una sperimentazione clinica presso un istituto di ricerca e cura. Questo progetto rappresenta un passo concreto nel processo di integrazione della robotica nella pratica clinica quotidiana.
La robotica umanoide compie un passo concreto verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana grazie ad Alter-Ego, la piattaforma robotica sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT e dall'Università di Pisa, oggi al centro di una sperimentazione clinica pilota presso l'IRCCS. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Criar um alter-ego vai mudar sua vida para sempre.
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