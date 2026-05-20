Ricerca in corsia arriva Alter-Ego | l' umanoide che affianca i medici nell’assistenza ai pazienti con SLA

Da pisatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un ospedale, un robot umanoide chiamato Alter-Ego è stato introdotto in corsia per supportare i medici nell'assistenza ai pazienti affetti da SLA. La piattaforma robotica è stata ideata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università di Pisa e sta partecipando a una sperimentazione clinica presso un istituto di ricerca e cura. Questo progetto rappresenta un passo concreto nel processo di integrazione della robotica nella pratica clinica quotidiana.

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La robotica umanoide compie un passo concreto verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana grazie ad Alter-Ego, la piattaforma robotica sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT e dall'Università di Pisa, oggi al centro di una sperimentazione clinica pilota presso l'IRCCS. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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