Ricerca in corsia arriva Alter-Ego | l' umanoide che affianca i medici nell’assistenza ai pazienti con SLA

In un ospedale, un robot umanoide chiamato Alter-Ego è stato introdotto in corsia per supportare i medici nell'assistenza ai pazienti affetti da SLA. La piattaforma robotica è stata ideata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università di Pisa e sta partecipando a una sperimentazione clinica presso un istituto di ricerca e cura. Questo progetto rappresenta un passo concreto nel processo di integrazione della robotica nella pratica clinica quotidiana.

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