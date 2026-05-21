SLA arriva ALTER-EGO | il robot che aiuta i pazienti a casa
È stato presentato ALTER-EGO, un robot progettato per assistere i pazienti affetti da SLA direttamente a casa. Il dispositivo è in grado di manipolare oggetti delicati senza causare danni, grazie a tecnologie di precisione. Inoltre, il robot consente ai medici di effettuare visite a distanza attraverso sistemi di telepresenza, permettendo un'interazione più diretta e immediata con i pazienti. La novità rappresenta un passo avanti nel supporto domiciliare per le persone con questa condizione.
? Domande chiave Come può un robot manipolare oggetti delicati senza ferire il paziente?. In che modo la telepresenza permette ai medici visite a distanza?. Chi gestirà il robot durante le attività quotidiane del malato?. Quali impatti avrà questa tecnologia sulla gestione delle cure domiciliari?.? In Breve Robot alto 120 centimetri con braccia a rigidità variabile e mani SoftHand.. Progetto Fit4MedRob finanziato dal Piano Complementare al PNRR presso l'IRCCS Maugeri.. Neurologa Piras integra il robot nel team di fisioterapisti e psicologi milanesi.. Modalità telepresenza permette visite di follow-up tramite visori e joystick a distanza.. L’Istituto Italiano di Tecnologia e l’Università di Pisa testano ALTER-EGO presso l’IRCCS Maugeri di Milano per supportare i pazienti con SLA. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses
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