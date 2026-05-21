SLA arriva ALTER-EGO | il robot che aiuta i pazienti a casa

È stato presentato ALTER-EGO, un robot progettato per assistere i pazienti affetti da SLA direttamente a casa. Il dispositivo è in grado di manipolare oggetti delicati senza causare danni, grazie a tecnologie di precisione. Inoltre, il robot consente ai medici di effettuare visite a distanza attraverso sistemi di telepresenza, permettendo un'interazione più diretta e immediata con i pazienti. La novità rappresenta un passo avanti nel supporto domiciliare per le persone con questa condizione.

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