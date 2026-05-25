In casa aveva mezzo chilo di cocaina e 70 mila euro sottovuoto un arresto a Partinico

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una persona è stata arrestata a Partinico dopo essere stata trovata con mezzo chilo di cocaina e 70.000 euro in contanti nascosti in una intercapedine di un muro di casa. La droga e il denaro sono stati sequestrati durante un controllo. L’uomo è stato portato in caserma, mentre proseguono le verifiche sull’operato.

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In casa aveva mezzo chilo di cocaina e 70 mila euro in contanti nascosti, sottovuoto, nell’intercapedine di un muro. La guardia di finanza ha arrestato in flagranza a Partinico un uomo di 45 anni (A. M. le iniziali) sorpreso a spacciare per strada. Il blitz è scattato quando i militari hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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