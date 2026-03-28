In manette l’influencer trovato con un chilo e mezzo di cocaina. Totò Mazzotta, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecce per il possesso di due involucri con dentro la sostanza stupefacente, del valore di circa 200mila euro. Il 65enne salentino è uno dei volti più conosciuti tra i profili TikTok e Instagram in Puglia, diventato noto per i suoi scherzi nei bar. L’arresto del tiktoker di Lecce Salvatore Mazzotta si trova in carcere a borgo San Nicola da giovedì 26 marzo, quando è stato sorpreso in flagranza di reato dai militari delle Fiamme gialle non lontano dalla sua abitazione, vicino alla periferia Lecce, e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tiktoker Salvatore Totò Mazzotta arrestato a Lecce con un chilo e mezzo di cocaina dal valore di 200 mila euro

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