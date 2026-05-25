In carcere si combatte il pregiudizio puntando sullo sport | ecco l' iniziativa Il ritmo del riscatto

Sabato scorso, un rappresentante dell’amministrazione ha visitato la Casa circondariale di Ravenna per partecipare all’iniziativa “Il ritmo del riscatto”. L’evento mira a combattere il pregiudizio nei confronti dei detenuti attraverso lo sport, sottolineando come l’attività fisica possa favorire il riscatto sociale. La visita si è inserita in un progetto che utilizza il movimento per promuovere il reinserimento e la riabilitazione dei detenuti.

Sabato scorso, l'assessore alla Legalità Giancarlo Schiano è stato in visita alla Casa circondariale di Ravenna, in occasione dell'iniziativa “Il ritmo del riscatto: quando il corpo non ha sbarre”. Il progetto, promosso dalla Medicina penitenziaria dell’Ausl della Romagna, è stato pensato come un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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