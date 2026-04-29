Sportiva…Mente 2026 | quando cultura e sport abbattono il muro del pregiudizio

L’iniziativa “Sportiva…Mente 2026” mira a unire cultura e sport per combattere i pregiudizi sulla malattia mentale. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso eventi che coinvolgono atleti, artisti e associazioni, creando occasioni di confronto e inclusione. La campagna si svolge nel corso dei prossimi anni, con diversi appuntamenti programmati in varie città italiane.

Contrastare il pregiudizio legato alla malattia mentale non è solo una sfida sanitaria, ma soprattutto culturale e sociale. È su questo terreno che torna a battere il cuore di 'Sportiva.Mente' – l’utopia possibile, il progetto promosso dall’Asl Foggia attraverso il Centro di Salute Mentale di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sport e sicurezza, firmato il protocollo tra polizia e Coni per «diffondere la cultura sportiva»Un protocollo per promuovere forme di collaborazione in modo da diffondere e valorizzare la cultura sportiva. 6 minuti di lettura abbattono lo stress: il segreto per la menteLa capacità di concentrazione profonda sta subendo un drastico declino nelle abitudini quotidiane, con una riduzione del 40% degli adulti che leggono... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sportivamente Più 2026; SportivaMente chiude la stagione con Sport che fa vivere territori e comunità; Cuore, impegno e nuoto: i 19 giovani di Sportivamente pronti al Mondiale; Sportivamente Flash lunedì 20 aprile 2026. Il nostro approfondimento sportivo settimanale. (VIDEO). Contrastare lo stigma legato alla malattia mentale e promuovere inclusione sociale è possibile. Torna a battere il cuore di “Sportiva…Mente – l’utopia possibile”, il progetto di ASL Foggia nato 15 anni fa dal Centro di Salute Mentale di Troia, in collab - facebook.com facebook