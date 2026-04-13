Dimagrire con l’orologio | ecco come il ritmo dei pasti combatte l’obesità

Uno studio condotto dall’Istituto di Salute Globale di Barcellona analizza come il sincronizzare i pasti con il ritmo biologico possa influenzare l’obesità. La ricerca ha coinvolto più di 7.000 adulti, evidenziando possibili correlazioni tra i momenti delle assunzioni alimentari e il peso corporeo. L’obiettivo è comprendere se l’orologio biologico possa essere un elemento utile nella gestione del peso.

L’allineamento tra i pasti e il ritmo biologico umano potrebbe rappresentare la chiave per contrastare l’obesità, secondo una ricerca condotta dall’Istituto di Salute Globale di Barcellona su un campione di oltre 7mila adulti. Lo studio evidenzia come la gestione del tempo dedicato al cibo influenzi direttamente l’indice di massa corporea, suggerendo che la tempistica dei pasti sia determinante quanto il contenuto nutrizionale per la salute metabolica. La sincronizzazione con i ritmi circadiani per il metabolismo. I dati raccolti dalla coorte GCAT Genomes for Life, monitorata per un quinquennio, indicano che la gestione del peso non dipende esclusivamente dalle calorie assunte, ma dal modo in cui queste si integrano con i cicli naturali di veglia e sonno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dimagrire con l’orologio: ecco come il ritmo dei pasti combatte l’obesità Leggi anche: Obesità, ecco chi rischia di più. Mentre la dieta mediterranea guarda l’orologio Leggi anche: Dimagrire a febbraio: perché è il mese giusto, cosa mangiare e come organizzare i pasti