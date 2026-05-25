In campo per la solidarietà | la polizia vince il primo Torneo Interforze di beneficenza
La polizia ha vinto il primo Torneo Interforze di beneficenza, dedicato alla solidarietà. La competizione ha visto la partecipazione di diverse forze dell’ordine, unendo sport e finalità solidali. L’evento ha coinvolto le istituzioni in una manifestazione di vicinanza alla comunità, promuovendo il senso di unità tra i partecipanti. La vittoria è stata celebrata come risultato di impegno e collaborazione tra le diverse forze coinvolte.
La solidarietà ha indossato una maglia, lo sport ha parlato il linguaggio dell’unità e il senso più autentico delle Istituzioni si è trasformato in presenza, partecipazione e vicinanza alla comunità.Nella giornata di domenica 24 maggio, presso l’Oratorio della Parrocchia di Azzano Decimo, si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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