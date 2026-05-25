In campo per la solidarietà | la polizia vince il primo Torneo Interforze di beneficenza

Da pordenonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha vinto il primo Torneo Interforze di beneficenza, dedicato alla solidarietà. La competizione ha visto la partecipazione di diverse forze dell’ordine, unendo sport e finalità solidali. L’evento ha coinvolto le istituzioni in una manifestazione di vicinanza alla comunità, promuovendo il senso di unità tra i partecipanti. La vittoria è stata celebrata come risultato di impegno e collaborazione tra le diverse forze coinvolte.

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La solidarietà ha indossato una maglia, lo sport ha parlato il linguaggio dell’unità e il senso più autentico delle Istituzioni si è trasformato in presenza, partecipazione e vicinanza alla comunità.Nella giornata di domenica 24 maggio, presso l’Oratorio della Parrocchia di Azzano Decimo, si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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