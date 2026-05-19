RideBeat The Race la polizia di stato primeggia in solidarietà alla corsa di beneficenza contro il cancro

Domenica 17 maggio si è tenuta all’Autodromo Nazionale di Monza la manifestazione ciclistica benefica “RideBeat The Race 2026”, organizzata dall’associazione “Cancro Primo Aiuto Ets Odv”. La corsa ha visto la partecipazione di diversi ciclisti, tra cui rappresentanti delle forze di polizia di stato, che hanno preso parte all’evento per sostenere il Progetto Parrucche. L’obiettivo principale della giornata è stato raccogliere fondi per aiutare le persone colpite dal cancro, attraverso un’attività sportiva aperta a tutti.

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