A Castelvenere scende in campo la solidarietà per Filena | asta di beneficenza per raccogliere fondi

A Castelvenere il prossimo 18 aprile si terrà un’asta di beneficenza per raccogliere fondi a favore di Filena. L’evento coinvolge la comunità locale e si svolge in un luogo pubblico, con l’obiettivo di sostenere la causa. Partecipanti e organizzatori si preparano a contribuire con donazioni e offerte durante la giornata dedicata alla solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti La solidarietà scende in campo a Castelvenere dove il prossimo 18 aprile si terrà nella palestra comunale un’asta per la raccolta di fondi per dare una speranza a Filena, la ragazzina di 12 anni di Guardia Sanframondi, affetta da tetraparesi spastica, che deve sottoporsi in Messico a un trattamento specialistico intensivo per migliorare la sua qualità di vita. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, è organizzata dall’associazione Aps “San Tommaso”, in collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio, che ha avviato una raccolta di “beni” donati da imprese, attività commerciali, professionisti, gente comune, e destinati alla vendita durante l’asta pubblica di solidarietà dedicata a Filena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Castelvenere scende in campo la solidarietà per Filena: asta di beneficenza per raccogliere fondi Articoli correlati Juventus Banco Alimentare del Piemonte uniti: la Primavera scende in campo per la solidarietà, il racconto della splendida iniziativa – FOTO e VIDEOdi Marco BaridonJuventus Banco Alimentare del Piemonte insieme in questa splendida iniziativa di solidarietà che ha coinvolto la Primavera – FOTO e... Guardia, una sfida per Filena: parte la raccolta fondi per una cura sperimentale in MessicoUna bambina piena di vita, con un sorriso capace di illuminare anche i momenti più difficili.