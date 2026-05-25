In Brianza riapre il grande campo di lavanda
Un grande campo di lavanda nel cuore della Brianza riaprirà tra meno di un mese. L’annuncio è stato diffuso sui social attraverso una story, segnalando il ritorno della coltivazione stagionale. La riapertura prevede l’apertura al pubblico e l’organizzazione di visite durante il periodo di fioritura. La notizia riguarda un’attività che si ripete annualmente, attirando visitatori e appassionati di fotografia e natura. La data esatta di apertura non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Una story sui social per annunciare che, tra meno di un mese, riaprirà il grande campo di lavanda nel cuore della Brianza.All’azienda agricola Vertemara di Usmate Velate è iniziato il conto alla rovescia. Sarà il 20 giugno la data di riapertura del grande campo di lavanda nell’azienda agricola di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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