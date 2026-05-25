In Brianza riapre il grande campo di lavanda

Notizia in breve

Un grande campo di lavanda nel cuore della Brianza riaprirà tra meno di un mese. L’annuncio è stato diffuso sui social attraverso una story, segnalando il ritorno della coltivazione stagionale. La riapertura prevede l’apertura al pubblico e l’organizzazione di visite durante il periodo di fioritura. La notizia riguarda un’attività che si ripete annualmente, attirando visitatori e appassionati di fotografia e natura. La data esatta di apertura non è ancora stata comunicata ufficialmente.