Ciccarello riapre | il campo di Reggio diventa centro federale FIGC

Il campo di Reggio è stato riaperto e ora funge da centro federale FIGC. La gestione del terreno cambierà in base alla decisione del Comune di risolvere anticipatamente la concessione. Questa scelta ha portato alla riapertura del sito, che ora sarà utilizzato per attività sportive di livello federale. La modifica nella gestione si lega a un intervento deciso dall’amministrazione locale, che ha concluso il rapporto con il precedente gestore prima della scadenza prevista.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del campo dopo la decisione del Comune?. Perché la concessione è stata risolta in anticipo rispetto al previsto?. Chi gestirà concretamente la formazione dei nuovi tecnici e calciatori?. Quali impatti avrà il nuovo centro federale sul territorio di Ciccarello?.? In Breve Consegna ufficiale avvenuta il 5 maggio 2026 alle ore 10:45.. Partecipazione di Giovanni Latella, Saverio Mirarchi, Domenica Arena, Gianni Cilione e Lucia Consiglio.. Lavori di rifacimento spogliatoi e manto dopo oltre vent'anni di inattività.. Gestione FIGC mira a formare tecnici e calciatori da tutto il territorio nazionale.. Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha consegnato ufficialmente il campo Simone Neto Dell’Acqua di Ciccarello alla Federazione Italiana Giuoco Calcio questo 5 maggio 2026 alle ore 10:45.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciccarello riapre: il campo di Reggio diventa centro federale FIGC Notizie correlate Campo di Ciccarello, il Comune lo restituisce in anticipo alla FigcLa convenzione scadrà a settembre ma l'amministrazione ritiene che l'ente proprietario potrà meglio garantire funzionalità e sicurezza dell'impianto,... Leggi anche: Bagheria, Figc sceglie lo stadio come Centro federale territoriale per la formazione di giovani calciatori