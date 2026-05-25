In Brianza è allarme cani e gatti grassi | mangiano troppo e non si muovono

In Brianza cresce la preoccupazione per cani e gatti sovrappeso, che mangiano troppo e si muovono poco. Le autorità sanitarie segnalano un aumento dei casi di obesità tra gli animali domestici. Le famiglie tendono a offrire più cibo e meno esercizio, contribuendo alla condizione di sovrappeso. Non ci sono restrizioni ufficiali, ma si consiglia di monitorare l’alimentazione e favorire l’attività fisica degli animali.

A mettersi a dieta non sono solo le persone, ma anche gli animali domestici. In Brianza è allarme cane e gatti obesi. Un allarme che viene lanciato dall’Enpa di Monza attraverso la veterinaria Anna Tomain. Sono in costante aumento i cani e gatti trovati o ceduti al rifugio di via San Damiano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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