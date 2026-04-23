Negli ultimi tempi si registra un aumento di animali abbandonati in diverse regioni italiane, tra cui cani, gatti e conigli. Molti di questi animali vengono trovati senza una famiglia e senza cure, lasciati a sé stessi in aree pubbliche o private. Le autorità e le associazioni di volontariato sono impegnate nel soccorso e nella gestione di queste situazioni, che coinvolgono sia aspetti legali sia di tutela animale.

Abbandonare un animale significa lasciarlo a un destino incerto, senza nessuno che se ne prenda cura, ed è un fenomeno molto diffuso in Italia. Gli animali con più alto tasso di abbandono sono i cani, i gatti e i conigli, spesso avvistati su strade di lunga percorrenza. In Italia questa emergenza è in aumento e crea una sofferenza agli animali dal punto di vista fisico e psicologico, ma anche una pressione sui rifugi e sulle associazioni animaliste. Non è semplice capire perché ogni anno vengono abbandonati così tanti animali da compagnia. Le ragioni, probabilmente, derivano da adozioni affrontate con leggerezza e poca responsabilità. Il desiderio di libertà e il tentativo di liberarsi dalle responsabilità potrebbero spiegare perché vengono abbandonati i cani e tutte le altre specie di animali da compagnia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme animali abbandonati. Cani, gatti e conigli da salvare

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