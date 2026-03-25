In Brianza si sollevano preoccupazioni riguardo alla presenza della processionaria nel Parco di Monza. I proprietari di cani hanno segnalato il problema, portando alla luce il rischio associato all'insetto. Nei giorni scorsi, un'associazione ha condiviso un avviso sui social network per informare sulla situazione.

Allarme processionaria al Parco di Monza. A segnalarlo alla redazione di MonzaToday è Themovingdogs che nei giorni scorsi aveva anche pubblicato un post sui social. L’area infestata dalla processionaria è quella dell’autodromo, dell’ippodromo e nella zona limitrofa alla ex sede della Rai. Un video sui social per avvisare i proprietari dei cani che, soprattutto in questo inizio di primavera, portano i loro amici a quattro zampe nel grande polmone verde. Il problema è già stato segnalato alle autorità competenti ma oggi (mercoledì 25 marzo, ndr) non erano ancora stati esposti cartelli nelle aree interessate. Nella giornata di giovedì 26 marzo... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Attenzione alla processionaria in Brianza: l'allarme dei proprietari dei cani

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