David di Donatello la rivolta delle stelle nella notte del cinema | dalle proteste alle dediche cosa è successo

Nella serata al nuovo Teatro 23 di Cinecittà, il cinema italiano ha riunito attori, registi e addetti ai lavori per la cerimonia dei David di Donatello. Durante l’evento, si sono verificati momenti di protesta e di celebrazione, con alcune persone che hanno indirizzato dediche e manifestazioni di dissenso. La serata ha visto anche l’assegnazione dei premi, mentre in sala si sono alternati applausi e tensioni.

In sala, nel nuovo Teatro 23 di Cinecittà inaugurato per l'occasione, c'era il cinema italiano riunito e pronto ad autocelebrarsi con i premi David di Donatello. Fuori dagli studios, dall'altra parte della via Tuscolana, andava in scena la protesta dei "Contro-David", un presidio organizzato da Usb Cinema e dal movimento #siamoaititolidicoda di lavoratori e maestranze dei set che indossavano maschere bianche per rappresentare il loro stato di "invisibili" in attesa del rinnovo contrattuale. All'insegna di questo contrasto si è celebrata ieri sera la 71ma edizione dei premi più importanti del cinema italiano, trasmessa in diretta su Rai1, officianti Flavio Insinna con il suo collaudato mestiere e Bianca Balti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - David di Donatello, la rivolta delle stelle nella notte del cinema: dalle proteste alle dediche, cosa è successo Notizie correlate David di Donatello tra proteste e attacchi politici: ‘Cinema sotto un coperchio come col fascismo e Berlusconi’Da Valeria Bruni Tedeschi a Matilda De Angelis, la notte dei David si trasforma in un grido d’allarme sul futuro del cinema italiano Più che una... Leggi anche: David di Donatello: Insinna, Balti e Frassica al timone della serata delle stelle Panoramica sull’argomento Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema. David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento)Direttamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it Luca Marinelli e Alissa Jung ai David di Donatello 2026 confermano di essere la coppia a cui dobbiamo ambireNon solo come stile, sempre impeccabile e sussurrato. Ma anche, e soprattutto, per la complicità. Luca Marinelli supporta Alissa Jung ai David di Donatello 2026 per la candidatura a Miglior Film di P ... vogue.it Flavio Insinna e Bianca Balti, promossi o bocciati come conduttori dei David di Donatello 2026, vi sono piaciuti, come vi sono sembrati in questa speciale cerimonia di premiazione - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com