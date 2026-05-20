Pinerolo torna la Notte delle Muse | il programma completo tra concerti Risiko e lucciole

Sabato 6 giugno 2026 i musei e i principali spazi culturali di Pinerolo apriranno le porte in orario serale e notturno, dalle 18:00 alle 24:00, in occasione della decima edizione della "Notte delle Muse". La manifestazione, che quest'anno adotta il claim “Musei aperti per tutta un’altra notte”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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