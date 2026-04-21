In Italia, la crisi legata al Covid è iniziata con un caso di contagio che non aveva legami con viaggi all’estero, segnando l’inizio di un’epidemia che avrebbe portato alla morte di molte persone. Le immagini delle bare e dei cimiteri pieni sono diventate simbolo di un momento difficile. La pandemia ha portato a una ripresa lenta e complicata, con numeri di morti e contagi che hanno segnato le settimane successive.

La vicenda del Covid in Italia esplode con il primo caso di contagio avvenuto senza viaggi all’estero. Un trentottenne di Castiglione d’Adda, nel Lodigiano, che finisce in terapia intensiva e ha un tampone positivo. È la sera del 20 febbraio 2020 ed è l’inizio di un incubo che costerà lockdown e 200mila morti. Il “ paziente 1 “ si risveglia l’11 marzo. Questo è l’articolo che lo racconta. Respira in modo spontaneo ed è cosciente il paziente 1. Ricoverato in un letto di terapia sub intensiva dell’ospedale San Matteo di Pavia, il manager 38enne di Castiglione d’Adda oltre a respirare autonomamente ha cominciato anche a parlare. "Dove sono, all’ospedale di Lodi?" ha chiesto al personale entrato nella stanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Italia del Covid. I morti, le bare e la lenta ripresa

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