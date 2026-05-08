Il virus sconosciuto delle Ande e l’ombra di una mutazione | cosa sta succedendo davvero sulla nave nell’Atlantico?

Sul ponte di una nave da crociera nell’Atlantico si sono verificati alcuni casi di infezione da hantavirus, portando all’attivazione di un’operazione di sorveglianza e contenimento. Le autorità hanno confermato la presenza di un focolaio e stanno indagando sulla possibile mutazione del virus, definito finora “sconosciuto”. La situazione ha portato a un rapido monitoraggio tra i passeggeri e l’equipaggio coinvolti.

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È ormai piena corsa contro il tempo per rintracciare e contenere un focolaio di hantavirus dopo i casi confermati di infezione tra persone collegate alla nave da crociera Mv Hondius. Il virus Andes implicato nel focolaio in corso sulla nave nell’oceano Atlantico potrebbe essere in grado di diffondersi tra le persone. E decine di passeggeri potenzialmente esposti hanno già lasciato la nave. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com I funzionari sanitari di diversi Paesi stanno effettuando il tracciamento dei contatti. Gli hantavirus si diffondono solitamente quando le persone inalano residui contaminati di escrementi di roditori.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il virus “sconosciuto” delle Ande e l’ombra di una mutazione: cosa sta succedendo davvero sulla nave nell’Atlantico? Notizie correlate Hantavirus, cos’è la malattia che sta tenendo ostaggio una nave da crociera nell’AtlanticoQuella che doveva essere una rilassante crociera tra i ghiacci si è trasformata in un incubo per i passeggeri della nave “Mv Hondius”, colpita da... Leggi anche: Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il virus sconosciuto delle Ande e l'ombra di una mutazione: cosa sta succedendo davvero sulla nave nell'Atlantico?. Hantavirus in crociera: perché il ceppo delle Ande preoccupa il mondoLa variante del virus che ha già provocato tre morti sulla nave da crociera MV Hondius ha la capacità di provocare infezioni a contagio interumano: può quindi trasmettersi da persona a persona. panorama.it Hantavirus: cosa sappiamo sul virus che ha contagiato i passeggeri di una nave olandeseGli esperti spiegano perché l'epidemia scoppiata di recente a bordo di una nave da crociera olandese sia così rara e quali siano i suoi rischi effettivi. nationalgeographic.it