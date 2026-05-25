In aspettativa in Italia ma lavoravano in Germania | assolti 9 dipendenti dell' Inps

Nove dipendenti dell’Inps di Agrigento sono stati assolti dall’accusa di truffa aggravata ai danni dell’ente previdenziale. I dipendenti erano in aspettativa in Italia ma lavoravano in Germania. La decisione è stata presa al termine del procedimento giudiziario.

Nove dipendenti dell'Inps di Agrigento sono stati scagionati dall'accusa di truffa aggravata ai danni dell'istituto previdenziale. Il giudice monocratico Vincenzo Ricotta ha disposto per tutti l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato".Gli imputati – Giuseppe Barriera, 71 anni; Gaetana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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