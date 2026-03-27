Truffa e associazione crollano le accuse | assolti 2 ispettori dell' Inps

Due ispettori dell'Inps di Nocera Inferiore sono stati assolti dalle accuse di truffa e associazione a delinquere. Le accuse che li vedevano coinvolti sono state annullate, e i due sono stati dichiarati non colpevoli. La decisione si basa su un procedimento giudiziario che ha determinato l'assenza di elementi sufficienti per sostenere le accuse.

Dopo 11 anni arriva il verdetto per i due imputati. ""Accuse infondate contro due persone oneste" commenta uno dei due difensori, l'avvocato Giovanni Annunziata Falso e associazione a delinquere, crollano le accuse per due ispettori dell'Inps di Nocera Inferiore, Canio Palladino e Gianfranco De Natale. Per entrambi è stata emessa sentenza di assoluzione da tutte le ipotesi di reato perchè il fatto non sussiste. La decisione risale al pomeriggio di giovedì, dopo la camera di consiglio tenuta dai giudici del II Collegio del Tribunale di Nocera Inferiore. I due furono coinvolti in uno dei tanti filoni d'indagine, meglio noti come "Mastrolindo". 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Truffa e associazione, crollano le accuse: assolti 2 ispettori dell'Inps Articoli correlati Leggi anche: Cadono le accuse di truffa e falso. Disboscamento del Parco, tutti assolti: il fatto non sussiste Allarme dell’associazione ’Codici’: "Come riconoscere le mail truffa"Il phishing è una delle truffe digitali più diffuse: messaggi fraudolenti che imitano comunicazioni ufficiali per rubare dati personali, password o... Aggiornamenti e notizie su Truffa e associazione crollano le... Argomenti discussi: Caso Con Te, crollano in appello le accuse contro Parello e Pace. La difesa contrattacca: Chiederemo i danni. Bazzano: Sentenza giusta. Allarme dell’associazione ’Codici’: Come riconoscere le mail truffaIl phishing è una delle truffe digitali più diffuse: messaggi fraudolenti che imitano comunicazioni ufficiali per rubare dati personali, password o denaro. L’associazione ’Codici’ mette in guardia i ... lanazione.it Chiamate mute sul cellulare, l’allarme del Codacons: «Così inizia la truffa». Come funziona (e come difendersi)Secondo il Codacons un nuovo tipo di truffa si sta diffondendo in Italia, tramite le linee telefoniche mobili. Secondo quanto riferito dal segretario nazionale dall’associazione, Francesco Tanasi, i ... corriereadriatico.it