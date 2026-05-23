A Milano, in 35 scuole su 70, più della metà degli studenti è straniera. La percentuale varia tra il 50 e il 70 per cento. La presenza di studenti stranieri è aumentata negli ultimi anni, modificando la composizione delle classi. La situazione si riscontra in diverse zone della città, con un’incidenza più alta in alcuni quartieri. I dati sono stati raccolti tramite fonti ufficiali dell’amministrazione scolastica locale.

Un dossier svela la mappa della presenza straniera: 122 nazionalità diverse tra i banchi e programmi a rischio nelle periferie Per capire come si sta evolvendo l’immigrazione a Milano, basta osservare il cambiamento della popolazione scolastica negli ultimi anni. Silvia Sardone ha fatto un’interrogazione in Consiglio comunale per capire e il risultato ha sorpreso. Ma forse non più di tanto. Trentacinque plessi scolastici registrano una presenza di alunni di origine straniera superiore al 50 per cento. Nel dossier preparato dalla vicesegretaria della Lega, viene mappata la concentrazione delle iscrizioni nei quartieri periferici e semi-periferici della città, tra cui Quarto Oggiaro, San Siro, Corvetto, Lorenteggio e via Padova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È allarme scuole ghetto: "A Milano in 35 plessi oltre il 50% è straniero"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chieti: scuole chiuse per il referendum, ecco i plessiLe scuole di Chieti sospenderanno le attività didattiche e amministrative da venerdì 20 marzo alle ore 14 fino a martedì 24 marzo, per consentire...

Fermo, l’allarme del lavoro: il 36,4% degli occupati ha oltre 50 anni? Cosa scoprirai Come faranno le piccole imprese a sopravvivere senza ricambio generazionale? Perché il Fermano ha un'età media superiore a Macerata...

Scuola, Sardone: A Milano oltre la metà degli iscritti in 35 plessi è straniero, Sinistra favorisce la classi ghetto. La replica della vicesindacoLa consigliera della Lega: Assurdo sentirsi stranieri in casa propria. Per la Sinistra la multietnicità è un valore e mai un freno ... affaritaliani.it

È allarme scuole ghetto: A Milano in 35 plessi oltre il 50% è stranieroUn dossier svela la mappa della presenza straniera: 122 nazionalità diverse tra i banchi e programmi a rischio nelle periferie ... ilgiornale.it