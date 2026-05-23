Milano 35 scuole con oltre il 50% di stranieri | l’allarme di Sardone

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, 35 scuole hanno più del 50% di studenti stranieri. Questi istituti si trovano in diversi quartieri della città. La presenza elevata di studenti provenienti da altri paesi solleva questioni sulla capacità di rispettare i programmi ministeriali. La distribuzione delle scuole con alta presenza di stranieri varia tra le zone della città, evidenziando una diversità culturale significativa in alcuni quartieri.

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? Punti chiave Quali quartieri milanesi ospitano le scuole con più nazionalità diverse?. Come influisce la frammentazione culturale sul rispetto dei programmi ministeriali?. Perché molte famiglie decidono di trasferire i figli in altri istituti?. Quanto sono efficaci i fondi comunali per gestire l'integrazione scolastica?.? In Breve 24 elementari e 11 medie presentano una maggioranza di studenti stranieri.. Nelle elementari con italiani minoritari si contano ben 122 nazionalità diverse.. Concentrazione elevata nei quartieri Quarto Oggiaro, San Siro, Corvetto, Lorenteggio e via Padova.. Le famiglie spostano i figli in altri istituti per evitare ritardi didattici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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