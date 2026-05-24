Fa un bagno in Trebbia e non riemerge muore un uomo a Marsaglia

Da ilpiacenza.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di nazionalità straniera è morto annegato nel fiume Trebbia a Marsaglia il 24 maggio. Durante il pomeriggio, ha fatto un bagno nel fiume e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo.

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Tragedia in Valtrebbia nel pomeriggio del 24 maggio. Un uomo, di nazionalità straniera, è morto annegato nel Trebbia a Marsaglia. Era in compagnia di alcuni amici che non l'hanno visto riemergere e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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