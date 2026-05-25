Il match tra Hockey Team Bologna e Polisportiva Juvenilia si è concluso con un pareggio 1-1. La squadra bolognese, imbattuta in campionato, mantiene il primato senza sconfitte. Nonostante la posizione di retrovia della squadra sarda, il risultato si è mantenuto invariato. L’allenatore ha dichiarato che il sogno resta lo scudetto, ma senza commentare altre possibilità o obiettivi immediati.

Il match tra Hockey Team Bologna e Polisportiva Juvenilia finisce 1-1. E poco importa se la squadra sarda sia nelle posizioni di retrovia del campionato di hockey su prato di A1. Grazie al pari e alle rete di Rishav Saini la società di Pietro Amorosini può dar via alla festa al campo Barca. Sì, perché il club delle Due Torri viene promosso nell’élite e, dalla prossima stagione, potrà pensare di poter vincere lo scudetto. Un titolo che manca da Bologna dal lontano 1997, quando si impose il Cus Bologna. "Meglio di così non potevamo fare – dice Pietro Amorosini, allenatore e presidente –. Nessuno poteva ipotizzare una stagione del genere. Abbiamo chiuso il campionato senza sconfitte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impresa Ht Bologna, in élite senza sconfitte. Amorosini: "Ma il sogno resta lo scudetto"

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