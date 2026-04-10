Una partita tra Parma e Napoli si presenta come un momento cruciale nel campionato, rappresentando uno snodo che potrebbe influenzare la corsa allo scudetto. Un commentatore ha evidenziato come questa sfida sia determinante, senza però mettere in discussione che il titolo rimane in mano all’Inter. La partita si svolgerà in un momento in cui ogni risultato può avere ripercussioni sulla classifica generale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Parma-Napoli è molto più di una semplice partita, è un crocevia che può indirizzare in maniera concreta la corsa al titolo. Nell’intervista rilasciata a Il Mattino e firmata da Gennaro Arpaia, Massimo Crippa – ex di entrambe – sottolinea il peso specifico della sfida del Tardini, richiamando anche i ricordi della scorsa stagione: «Sarà decisiva. Ricordate un anno fa?», quando lo 0-0 si intrecciò con Inter-Lazio in un finale carico di tensione. Il successo contro il Milan ha rafforzato le certezze del Napoli, pur senza esaltare sul piano del gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: «Parma-Napoli, Crippa avverte: “Snodo decisivo, ma lo scudetto resta nelle mani dell’Inter”»

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