Inter Women Schough dopo il derby vinto | Secondo posto blindato ma volevamo lo scudetto Resta tutto bellissimo

Dopo la vittoria nel derby, la calciatrice ha commentato il risultato, affermando che il secondo posto è ormai assicurato. Ha inoltre sottolineato che l’obiettivo principale era lo scudetto, anche se si è detta soddisfatta della situazione attuale. La squadra ha concluso la partita con una prestazione positiva, mantenendo alta la concentrazione per le prossime gare. La vittoria ha rappresentato un passo importante nel campionato in corso.