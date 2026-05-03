Inter Women Schough dopo il derby vinto | Secondo posto blindato ma volevamo lo scudetto Resta tutto bellissimo

Da internews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria nel derby, la calciatrice ha commentato il risultato, affermando che il secondo posto è ormai assicurato. Ha inoltre sottolineato che l’obiettivo principale era lo scudetto, anche se si è detta soddisfatta della situazione attuale. La squadra ha concluso la partita con una prestazione positiva, mantenendo alta la concentrazione per le prossime gare. La vittoria ha rappresentato un passo importante nel campionato in corso.

di Andrea Greco Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto». Segui le ultimissime. Il  derby della Madonnina  si tinge nuovamente di  nerazzurro. Dopo una battaglia intensa sul rettangolo di gioco,  l’ Inter Women  è riuscita a imporsi per  1-0  contro le rivali del  Milan, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica e il morale. Al termine della sfida, ai microfoni del canale ufficiale  Inter TV è intervenuta una delle grandi protagoniste del match:  Olivia Schough. PAROLE – « Non è stata la nostra miglior prestazione, ma abbiamo centrato i tre punti e blindato il secondo posto: è tutto bellissimo, ma sono davvero stanca.🔗 Leggi su Internews24.com

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