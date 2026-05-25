Il Ponte a Elsa ha vinto la partita decisiva, tornando in Seconda Categoria dopo quasi dieci anni. La squadra ha battuto gli avversari con un punteggio che ha sancito la promozione. La partita si è conclusa con una vittoria netta, che ha permesso alla squadra di risalire di categoria. La gara si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi e i giocatori.

A quasi un decennio di distanza dall’ultima volta, il Ponte a Elsa torna in Seconda Categoria. Questo il verdetto emesso ieri dall’ultima giornata del campionato di Terza Categoria di Pisa, che ha visto il sodalizio empolese chiudere il girone B al primo posto davanti alla Stella Azzurra (con un solo punto di margine). Merito del successo finale nella tana del Monteserra, con il 3-0 finale che ha consentito al Ponte di respingere gli assalti dei rivali e di salire a quota 80 punti, ipotecando il salto diretto in Seconda. L’ultimo turno della regular season si era aperto lo scorso venerdì con il derby sull’asse Fucecchio – Cerreto: il Gavena Giovani aveva regolato con un “classico“ 2-0 esterno (certificato dalle reti di Cisse e Iacovini) il Giovani Fucecchio 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impresa del Ponte a Elsa . Vittoria che vale la promozione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Impresa Savino Del Bene: la vittoria al golden set vale la Final Four di ChampionsL'impresa della Savino Del Bene Volley si è conclusa con la vittoria al golden set contro il Fenerbahçe Istanbul, permettendole di accedere alla...

Calcio Terza categoria. Ponte a Elsa, vittoria e testa solitaria a 180’ dalla fineNel campionato di Terza Categoria, Ponte a Elsa ha conquistato una vittoria importante sul campo del Perignano, grazie a un gol di bomber Bagnoli al...

Temi più discussi: Impresa del Ponte a Elsa . Vittoria che vale la promozione; Il Circolo delle Imprese: un ponte tra imprenditori e territori; Paularo, riapre il ponte; Ponte di Tiberio, da lunedì 4 maggio l’allestimento del cantiere per l’intervento di pulizia e restauro.

L' #agritech per far crescere la tua impresa: il 18 maggio alle 15.30 partecipa al workshop gratuito, organizzato da #MakerFaireRome e da Agro Camera, che esplora il ruolo dell'AI, dell'IoT, della robotica e delle biotecnologie nel migliorare la produttività e la x.com

Via Fenili, il nuovo ponte affidato alla Zini ElioIl nuovo ponte di via Fenili sarà costruito dalla ’Zini Elio - Impresa di Costruzioni’ di Bologna che si è aggiudicata la commessa di 770mila euro. I lavori saranno eseguiti in buona parte durante l’e ... ilrestodelcarlino.it

Impresa del Casumaro. Cinquina a Ponte Ronca. Ora altri due spareggiLa formazione di Rambaldi avanza nei playoff regionali e la chance di passaggio di categoria resta in piedi. Gherlinzoni protagonista assoluto. msn.com