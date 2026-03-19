Impresa Savino Del Bene | la vittoria al golden set vale la Final Four di Champions

L'impresa della Savino Del Bene Volley si è conclusa con la vittoria al golden set contro il Fenerbahçe Istanbul, permettendole di accedere alla Final Four di Champions. La partita si è conclusa con un punteggio complessivo di 3-2, dopo cinque set combattuti, con il risultato finale di 13-15 nel golden set. La squadra turca ha schierato Örge come libero, Milenkovi?, Bedart-Ghani con due punti e Korneluk tra i titolari.

Fenerbahçe Istanbul-Savino Del Bene Volley 3-2 (32-30, 19-25, 25-13, 27-25, golden set 13-15) FENERBAHCE: Örge (L1), Milenkovi?, Bedart-Ghani 2, Korneluk n.e., Hacimustafao?lu n.e., Baladi?n 4, Orro 5, Kalaç 9, Fedorovtseva 36, Ana Cristina 6, Erdem Dündar 7, Karasoy, Gücteki?n (L2) n.e., Vargas 30. All.: Abbondanza. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Bechis 2, Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins 4, Franklin 1, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 5, Ognjenovic n.e., Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 6, Antropova 30, Weitzel 6. All.: Gaspari. ARBITRIi: Olivier Guillet (FRA) – Theodora Kyriopoulou (GRE) ISTANBUL – A volte si abusa del termine ‘impresa’, ma questa volta è davvero la parola giusta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Impresa Savino Del Bene: la vittoria al golden set vale la Final Four di Champions Articoli correlati Savino Del Bene Volley compie l’impresa: ribaltata al golden set la sfida con Novara per i quarti ChampionsLe ragazze di Gaspari fanno 3-1 ai tempi regolamentari poi vincono la frazione di spareggio. Savino Del Bene Scandicci, il successo al tie break con Vallefoglia vale la Final Four di CoppaOgnjenovic e compagne vincono un match davvero serrato, in cui le avversarie hanno rimontato due set di svantaggio e ribaltato l’inerzia... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Impresa Savino Del Temi più discussi: Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); Champions League, Scandicci fa l’impresa: 3-0 al Fenerbahçe nell’andata dei quarti; Scandicci-Fenerbahce Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos. Pallavolo Champions F – Esame di maturità europea domani ad Istanbul per la Savino Del BeneLa Savino Del Bene Volley è chiamata a un esame di maturità europea. Dopo la sconfitta in Gara-1 delle semifinali Scudetto, la squadra di Marco Gaspari volta pagina e si proietta verso il ritorno dei ... ivolleymagazine.it Champions League: Scandicci firma l'impresa, eliminata NovaraAntropova e socie ribaltano il risultato dell'andata imponendosi 3-1 (24-26; 25-17; 25-15; 25-21) per poi conquistare la qualificazione ai quarti nel Golden Set che finisce 15-7 per le toscane ... corrieredellosport.it #ChampionsLeague #Playoff Savino Del Bene Volley Scandicci Igor Volley Novara Vero Volley CHAMPIONS LEAGUE. Play off, Scandicci fa l’impresa contro Novara, Milano in agilità Toscane e meneghine ai Quarti di Champions League e raggiungono Con - facebook.com facebook Una nuova eccellenza entra a far parte di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico! Diamo il benvenuto a Savino Del Bene S.p.A., multinazionale italiana leader nelle spedizioni internazionali e nella logistica integrata. Nata come realtà familiare nel settore de x.com