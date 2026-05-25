Impresa Cosmano Sport Eccellenza ad un passo
La Cosmano Sport Foggia ha vinto la finale contro il San Marco con un punteggio di 3-1 dopo i tempi supplementari. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha prevalso nel risultato finale.
La Cosmano Sport Foggia domina la finale contro il San Marco e vince 3-1 dopo i tempi supplementari. Vittoria di cuore e prestazione grandissima per gli uomini di mister Mascia che conquistano l'Eccellenza aspettando ovviamente l'eventuale ripescaggio. In cronaca. Al 1' Cobuzzi mette al centro per Sfrecola che conclude ma Hila respinge. Al 10' conclusione di Cobuzzi che termina alta sopra la traversa. Al 17' cross di Landi al centro per Caggianelli che spizzica di testa sul fondo. Al 18' conclusione di Salerno con Pignatiello che devia in angolo. Al 24' colpo di testa di Fiore che termina di poco sopra la traversa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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