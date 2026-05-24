Playoff Promozione la Cosmano batte il San Marco ai supplementari e vede l' Eccellenza

La Cosmano Sport ha vinto la finale dei playoff di Promozione, battendo in trasferta il San Marco ai supplementari. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla promozione in Eccellenza. La partita si è conclusa dopo i tempi supplementari, segnando un risultato decisivo per la squadra foggiana. La vittoria rappresenta un passaggio importante per il club nel percorso di accesso alla categoria superiore.

La giornata di oggi potrebbe diventare storica per la Cosmano Sport: la formazione foggiana ha infatti vinto la finale dei playoff di Promozione, battendo in trasferta il San Marco. Una sfida tirata vinta per 3-1 ai supplementari, dopo che la gara al 90' si era conclusa sul punteggio di 1-1. A. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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