Il Fregene 1948 torna in Eccellenza L’Aranova ad un passo dalla Serie D

Il Fregene 1948 ha ottenuto la promozione in Eccellenza, confermando il risultato con tre turni di anticipo. L'Aranova si trova a un passo dalla Serie D, una promozione ancora da definire. Il sindaco di Fiumicino ha espresso ufficialmente le congratulazioni al club per questa vittoria e per il ritorno in una categoria superiore. La stagione si avvia verso la sua conclusione con eventi importanti per entrambe le squadre.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso le sue congratulazioni al Fregene 1948 per la conquista del campionato e per il ritorno nella categoria superiore con tre giornate di anticipo. Nel messaggio diffuso dal Comune, il primo cittadino ha parlato di un risultato che premia il lavoro della squadra, lo spirito di gruppo e l’attaccamento ai colori del territorio, annunciando anche l’intenzione di invitare a fine stagione squadre e dirigenti in Comune per una celebrazione ufficiale. Il riconoscimento arriva dopo una stagione dominata dal Fregene nel girone C di Promozione. La squadra allenata da Mauro Natalini ha chiuso i conti battendo 4-1 la Rodolfo Morandi e ha così centrato la promozione in Eccellenza, categoria che ritrova dopo dieci anni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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