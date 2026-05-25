Tempo di lettura: < 1 minuto Matt Rizzetta, imprenditore statunitense e attuale presidente del Campobasso Calcio e del Napoli Basket, affida a un ‘’ il suo pensiero sulle voci di corridoio – che passano anche dagli Stati Uniti stessi – di un suo interessamento al Napoli e ad altre società calcistiche italiane. “Nel nostro settore la riservatezza è un elemento imprescindibile – ha spiegato in una nota del Campobasso Fc – ed è per questo che la proprietà non rilascia commenti rispetto ai rumors. Posso però ribadire con assoluta chiarezza che il mio impegno per il Campobasso FC resta totale”. Lo stesso club molisano precisa che “Matt Rizzetta opera da anni anche come advisor e manager nell’ambito degli investimenti internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Imprenditore Usa accostato al Napoli: “No comment sui rumors”

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