Causa milionaria contro Pulp Podcast | l'imprenditore Zampolli amico di Trump | Fedez mi ha accostato a Epstein

Un imprenditore ha intentato una causa per diffamazione contro due individui, tra cui un rapper, a seguito di dichiarazioni rilasciate durante un episodio di un podcast. Nel corso della trasmissione, si è parlato di un possibile legame tra l'imprenditore e l'ex presidente degli Stati Uniti, oltre a un accostamento a questioni legate a Epstein. La querela riguarda affermazioni ritenute offensive e false.

L'imprenditore Paolo Zampolli querela Fedez e Mr Marra per diffamazione, a seguito delle dichiarazioni emerse in una puntata di Pulp Podcast, in cui si contesta l'amicizia con Trump e lo si accosta agli Epstein Files. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chi è Paolo Zampolli, l’imprenditore negli Epstein Files nominato “inviato speciale in Italia” da TrumpPaolo Zampolli, 55 anni, meno di un anno fa è stato nominato da Trump "inviato speciale in Italia". Il New York Times su Paolo Zampolli: “L’amico di Trump ha chiesto all’Ice di espellere l’ex fidanzata”Al centro di un’inchiesta Paolo Zampolli, noto per aver presentato Melania a Trump e oggi inviato speciale del presidente. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Zampolli, l'amico di Trump, e la causa milionaria a Fedez: Mi ha accostato a Epstein nel suo podcast; Paolo Zampolli, chi è l'amico di Trump che ha querelato Fedez: Chiesto risarcimento da 5 milioni. Zampolli, l'amico di Trump, e la causa milionaria a Fedez: «Mi ha accostato a Epstein nel suo podcast»L’imprenditore ha sporto querela per diffamazione aggravata nei confronti di Fedez e Mr. Marra per una puntata del «Pulp podcast». I legali del rapper: diritto di cronaca ... milano.corriere.it