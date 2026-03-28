Durante una diretta, un attore ha affermato che per un collega, l’ultima stagione di una serie televisiva è quella attualmente in corso. La collega, invece, ha dichiarato di non cambiare idea riguardo al suo addio alla stessa produzione. La discussione si è svolta nel contesto di un programma trasmesso in prima serata su una rete nazionale. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alla vicenda.

“ Vanessa Scalera ha detto che per lei è l’ultima stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Se lo è per lei credo che sia l’ultima per tutti. Così Massimiliano Gallo ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda stasera alle 20.20 su Rai 3, sulla fortunata serie in onda su Rai 1, arrivata alla quinta stagione (e all’ultima puntata). “Se le faremo cambiare idea? Credo di no “, ha detto l’attore che nella fiction interpreta Pietro De Ruggeri, marito di Imma, dedito alla casa e alla famiglia, alle prese con una moglie molto ambiziosa e sempre impegnata con il lavoro. “So che una parte del pubblico sia maschile che femminile ha avuto da ridire rispetto alla sua figura”, ha commentato il conduttore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Massimiliano Gallo a La Confessione di Gomez (Rai3): “La fiction Imma Tataranni è finita? Per Vanessa Scalera sì, non credo cambierà idea”

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