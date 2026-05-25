Massimiliano Gallo ha annunciato che lascerà la serie televisiva Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, seguendo l’uscita di Vanessa Scalera. In un’intervista, ha dichiarato di sperare di tornare in Basilicata come regista, ma non più all’interno della fiction. La decisione viene comunicata dopo le recenti uscite di altri attori dalla produzione. La serie continuerà senza i due attori principali, senza indicazioni su eventuali sostituzioni o modifiche nel cast.

Dopo l’addio di Vanessa Scalera, anche Massimiliano Gallo ha annunciato che lascerà Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Chi sperava in un colpo di scena, cioè l’annuncio di una sesta stagion e di una delle serie Rai di più grande successo delle ultime stagioni -, dovrà rassegnarsi all’evidenza dei fatti. “Credo che sia nell’ordine delle cose. le cose hanno un inizio e una fine”, aveva detto la Scalera nel corso della conferenza stampa della quinta stagione annunciando l’intenzione di lasciare il personaggio che l’ha consacrata come una delle attrici più amate dal grande pubblico. Nonostante gli ascolti sempre ottimi e il boom delle storie... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche Massimiliano Gallo dice “basta” a Imma Tataranni, l’addio dopo quello di Vanessa Scalera: “Spero di tornare in Basilicata da regista, non con la fiction”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parla Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi: Ecco perché è innocente - 15/12/2025

Notizie e thread social correlati

Massimiliano Gallo a La Confessione di Gomez (Rai3): “La fiction Imma Tataranni è finita? Per Vanessa Scalera sì, non credo cambierà idea”Durante una diretta, un attore ha affermato che per un collega, l’ultima stagione di una serie televisiva è quella attualmente in corso.

Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni: “Spero di tornare in Basilicata, ma non sarà con questa serie”Massimiliano Gallo non prenderà parte alla prossima stagione della serie Imma Tataranni.

Temi più discussi: Imma Tataranni, dopo Vanessa Scalera anche Massimiliano Gallo dice addio: Ma a Matera sogno di tornare da regista; Spero di tornare in Basilicata ma non con Imma Tataranni. Massimiliano Gallo lascia la serie Rai come Vanessa Scalera, cosa succede ora?; Massimiliano Gallo presenta La Salita in Basilicata - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni: Spero di tornare in Basilicata, ma non sarà con questa serie.

Imma Tataranni, dopo Vanessa Scalera anche Massimiliano Gallo dice addio: Ma a Matera sogno di tornare da regista x.com

Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni: Spero di tornare in Basilicata, ma da registaAnche Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni. Il celebre attore non sarà nella nuova stagione, un altro addio dunque dopo quello di Vanessa ... televisionando.it

Imma Tataranni, dopo Vanessa Scalera anche Massimiliano Gallo dice addio: Ma a Matera sogno di tornare da registaL'attore, marito del sostituto procuratore nella popolare fiction di Rai 1, lascia dopo cinque stagioni. L'annuncio in occasione della presentazione del film La Salita che segna il suo debutto dietr ... msn.com