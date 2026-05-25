Alle elezioni in provincia di Pisa, il campo largo ottiene più voti. Il vicepresidente del consiglio regionale ha commentato che alleanze ampie e consolidate sono state premiate. A Cascina, si pensa anche alle prossime amministrative del capoluogo.

CASCINA – Guarda al voto nella provincia di Pisa, forse con un pensiero e qualcosa di più alle amministrative del capoluogo il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo. “ Le vittorie del centrosinistra a Cascina, Calci e Fauglia rappresentano un segnale politico forte e importante per la provincia di Pisa e per tutta la Toscana. In tre comunità significative i cittadini hanno scelto amministratori seri, competenti e profondamente legati ai territori, premiando il lavoro fatto, la credibilità delle proposte e la capacità di costruire alleanze larghe e radicate”. “È un risultato che conferma la forza del centrosinistra quando sa presentarsi unito, aperto e vicino ai bisogni reali delle persone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il voto in provincia di Pisa premia il campo largo. Mazzeo: “Premiate alleanze larghe e radicate”

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