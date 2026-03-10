Nel campo largo, il processo di formazione della coalizione continua a procedere a passo lento, con alleanze che ancora devono definirsi e la campagna elettorale che si trova in stallo. Il centrosinistra si trova ora nella condizione di dover muoversi da solo, senza un sostegno compatto o accordi chiari tra i diversi partiti coinvolti. La situazione rimane incerta e senza sviluppi immediati.

AREZZO Pullulano i Don Abbondio nel campo largo, tra chi gongola e chi sbuffa. Basta fondere Manzoni con gli interpreti d’area sotto campagna elettorale per ricordare ai naviganti il filotto di abbordaggi mancati dalla coalizione per rendersi più competitivi al primo turno con vista su Palazzo Cavallo: il matrimonio (politico) tra Vincenzo Ceccarelli e Marco Donati non s’ha da fare. E stop. Nonostante i quintali di grana, la foto che immortala a colloquio il leader scelto a maggioranza dal centrosinistra con l’ex parlamentare oggi frontman civico, è significativa. Quando la gestualità vale più dei ricami. Ceccarelli parlante, con i polpastrelli che si toccano, e Donati in ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campo largo, cantiere a rilento. Alleanze e campagna in stallo. Ora il centrosinistra deve fare da sé

