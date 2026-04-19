Provincia di Oristano | crisi nelle deleghe il Campo Largo attacca

Nella provincia di Oristano si sono intensificate le tensioni tra i membri dell’amministrazione dopo che il presidente ha assegnato le deleghe ai consiglieri. Le decisioni prese hanno scatenato reazioni critiche da parte del movimento Campo Largo, che ha contestato le modalità di distribuzione delle responsabilità. La vicenda ha acceso un confronto tra le diverse forze politiche al’interno dell’ente locale.

Le tensioni politiche all’interno dell’amministrazione provinciale di Oristano sono esplose dopo le recenti decisioni prese dal presidente Pireddu riguardo alla distribuzione delle deleghe ai consiglieri. Il gruppo del Campo largo ha infatti puntato il dito contro la gestione della maggioranza, sostenendo che l’assegnazione dei nuovi incarichi non rappresenti una soluzione pratica, ma piuttosto la prova tangibile di una profonda fragilità strutturale che colpisce il centrodestra locale. La frattura politica tra le mura della Provincia. Il clima che si respira negli uffici dell’ente provinciale è cambiato radicalmente a seguito della mossa tattica compiuta da Paolo Pireddu.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Provincia di Oristano: crisi nelle deleghe, il Campo Largo attacca Notizie correlate Leggi anche: Il campo largo attacca: “Riforma della giustizia firmata P2” Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il videoIntercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Oristano, sul mercato mozione della minoranza: Prima le carte in Aula; Oristano e Alghero festeggiano: doppia vincita al 10eLotto; Cagliari capitale delle multe in Sardegna: strage di sanzioni, in un anno il Comune ha incassato 7 milioni; Comune, Oristano al Centro all’attacco sui contributi per gli affitti: Famiglie in difficoltà. Oristano, il presidente Pireddu assegna le deleghe ai consiglieri provinciali: resta fuori UrasCi sono voluti sette mesi dalle elezioni provinciali e un lungo iter per l’approvazione dello statuto, ma ora la Provincia di Oristano ha finalmente una squadra di governo pienamente operativa. Il pre ... unionesarda.it Oristano e provincia, raffica di controlli: identificate 276 personeProseguono i controlli interforze in tutta la provincia di Oristano nell’ambito dell’operazione definita Alto impatto. Sono state identificate in totale 276 persone e ispezionati 140 veicoli, con 6 ... unionesarda.it Provincia di Oristano, le deleghe fanno discutere x.com In provincia di Oristano operano già in 17. Pagamenti in ritardo. Confronto con l’Asl facebook