Nella partita di apertura della Division I della Coppa del Mondo, l’Italia affronta l’Australia. Le azzurre cercano il primo risultato positivo sotto la guida del nuovo staff tecnico, dopo aver mostrato segnali incoraggianti nella seconda metà della gara precedente. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di migliorare quanto visto finora, con la speranza di ottenere una vittoria che possa segnare una svolta nel nuovo ciclo.

Ripartire dai segnali positivi offerti nella seconda parte della partita inaugurale per provare a conquistare il primo risultato positivo del nuovo ciclo tecnico. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B della prima fase della Division I di World Cup l’Italia, superata 15-11 all’esordio dalla Grecia, affronta a Rotterdam, fischio di inizio previsto questa sera alle 20:15, l’Australia che ieri ha perso 14-8 con l’Olanda. Nella partita contro la squadra ellenica le azzurre non hanno iniziato nel migliore dei modi e si sono ritrovate sotto 7-4 a metà partita. La squadra ha però avuto il merito di continuare a giocare e di...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Division I World Cup, l’Italia affronta l’Australia: azzurre a caccia del primo successo del nuovo ciclo tecnico

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