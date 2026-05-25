Il Volley Bergamo 1991 si regala il colpo Elena Pietrini | Arrivo in una piazza storica e con tanta ambizione

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Elena Pietrini per la prossima stagione di Serie A1. La giocatrice, nota nel panorama italiano, si unisce alla squadra con l’obiettivo di contribuire alle attività sportive. La società ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione, considerando la carriera e le capacità della atleta. La Pietrini ha espresso entusiasmo per l’arrivo a Bergamo, definendo il trasferimento un passo importante nella sua carriera.

Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 accoglie una delle protagoniste della pallavolo italiana: Elena Pietrini vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione di Serie A1. Schiacciatrice di talento e personalità, arriva a Bergamo dopo un percorso che l’ha vista protagonista ai massimi livelli del volley nazionale e internazionale, tra Serie A1, esperienze all’estero e la maglia della Nazionale italiana, con cui ha conquistato importanti traguardi internazionali. Classe 2000, cresciuta nel vivaio federale del Club Italia, Elena ha saputo affermarsi giovanissima tra le migliori interpreti del suo ruolo grazie a qualità offensive, solidità in ricezione e una mentalità competitiva che l’hanno resa negli anni un punto di riferimento del panorama azzurro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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